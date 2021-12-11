ЦСК ВВС возглавил Юрий Мордвинцев

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСК ВВС до конца текущего сезона назначен Юрий Мордвинцев, сообщила пресс-служба клуба.

До сегодняшнего Юрий Мордвинцев в самарском клубе был начальником команды. На тренерском мостике он сменил Андрея Кирдяшова, возглавившего "летчиков" минувшей весной. Помогать Мордвинцеву будут Дмитрий Андреев, Константин Фомичев и экс-вратарь "летчиков" Никита Скатов.

На протяжении 10 сезонов (с 1982-го по 1993-й, с годичным перерывом) Юрий Мордвинцев выступал за альметьевский "Нефтяник" ("Спутник"). Мордвинцев — обладатель ряда рекордов в своей первой команде. Так, он один из лучших бомбардиров "Нефтяника" — забросил 274 шайбы. За ЦСК ВВС провел 253 матча (1992/1993 — 1997/1998), набрал 128 очков (65+63). За ЦСК ВВС-2 (1998/1999) — 20 матчей (14 очков, 5+9). Юрий Мордвинцев — второй в списке снайперов самарской команды по результатам выступлений ЦСК ВВС в суперлиге. Он — двукратный чемпион России.

С 1999 по 2009 годы и с 2013-го по 2016-й Мордвинцев — тренер и старший тренер ЦСК ВВС, с 2009-го по 2013-й — тренер "Зауралья" (Курган). В сезоне-2014/2015 работал главным тренером и тренером в "Нефтянике" (Альметьевск), после чего вернулся в ЦСК ВВС.

На данный момент ЦСК ВВС является аутсайдером турнира, занимая последнее место в таблице "Париматч ВХЛ — Кубок Шелкового пути".