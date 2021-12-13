"Лада" обыграла "Югру" — 3:1

В субботу, 11 декабря, в очередном матче Париматч ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада" обыграла "Югру", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Счет в середине стартового периода открыл Иван Савчик (0:1).

Тольяттинцы смогли отыграться в середине матча после дальнего броска Александра Шикун.

На 50-й минуте Михаил Мокин реализовал большинство, воспользовавшись тем, что партнеры перекрыли обзор Владимиру Сохатскому (2:1).

Вскоре 5+20 получил Тимур Таратунин и "Лада" получила хорошую возможность увеличить отрыв в счете.

На 54-й минуте тольяттинцы получили право на буллит, но голкипер "Югры" отразил бросок Михаила Назарова.

В концовке волжанам пришлось нелегко: на 59-й минуте сначала Александр Трушков отразил два броска, а затем ему помог защитник, вставший на пути шайбы.

За 1.17 до окончания третьего периода гости заменили голкипера полевым игроком, но все их надежды перечеркнул бросок Ивана Романова из своей зоны — 3:1 победа "Лады".