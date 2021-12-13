"Ладья" в первом матче уступила "Стальным Лисам"

В субботу, 11 декабря, "Ладья" в гостях играла с лидером конференции "Восток" — "Стальными Лисамич", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте, но тольяттинцы быстро ответили шайбой Егора Шептухина (также в большинстве).
В середине игры Вениамин Цитцер вывел "Ладью" вперед (1:2).
После того, как уральцы в третьем периоде сравняли счет, "Ладья" забросила еще одну шайбу. Но, судьи после просмотра эпизода отменили ее, определив нарушение правил.
Победу "Стальным Лисам" в овертайме принес Максим Кузнецов, забросивший свою вторую в матче шайбу — 3:2 победа уральцев.
Повторная встреча соперников состоится 13 декабря.
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