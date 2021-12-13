В Самаре родителям разрешили присутствовать на утренниках в школах и детских садах

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В пресс-службе департамента образования Самары официально заявили, что родителям не запрещено присутствовать на утренниках в образовательных учреждениях. Однако для этого потребуется соблюсти ряд условий.