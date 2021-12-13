"Пермские боги" приехали в Самару

В музее им. Алабина 10 декабря открылась выставка храмовых скульптур "Пермские боги".

Пермская деревянная скульптура — историческое сокровище России. Уникальные деревянные изваяния, сочетая в себе каноны православной идеи и воспоминания о языческом наследии местного населения, стали одним из символов художественного мира коми-пермяцкого населения.

Чтобы увидеть эти скульптуры поклонники народного искусства специально едут в Пермскую художественную галерею. До настоящего времени галерея находится в здании Спасо-Преображенского монастыря, которое активно готовится вернуть себе права религиозного центра. Скульптуры расположены на третьем этаже, где открыта верхняя часть алтаря, что является лучшей экспозиционной моделью их презентации.

Художественной особенностью пермской скульптуры является трудносдерживаемый баланс между наивным народным творчеством и искусным мастерством отражать сложные, основополагающие для христианского мира, чувства. Задумчивость, отстраненность, печаль, милосердие, прощение — все это можно прочесть на лицах деревянных святых, сделанных местными резчиками. Историческая значимость, уникальность и художественная ценность спасли скульптуры в советское время от уничтожения при гонениях на церковь.

Еще в 30-е годы Анатолий Луначарский писал о Пермской скульптуре: "Это ново, необычайно интересно с художественно — и культурно–исторической точки зрения и в то же время поражает своей художественной силой как в смысле своеобразного мастерства техники, так и по силе психологической выразительности".

Расцветом пермской деревянной скульптуры считается 17-19 век. В то время, даже несмотря на запрет в 18 веке на деревянных идолов в церкви, по северной территории Пермского края такая скульптура была весьма распространена. Идолов осознанно делали похожими на местное население, поэтому в лицах считываются восточные черты.

Сейчас коллекция Пермской художественной галереи насчитывает около 500 экспонатов. Учитывая ценность объектов и их хрупкость, скульптура редко путешествует по стране.

В музей им. Алабина пермская деревянная скульптура представлена в 37 предметах. Для презентации было решено сделать минималистичную экспозицию — черный фон и свет.

Директор музея Андрей Кочетков о выставке: "Это очень сильная как с художественной, так и с исторической точки зрения коллекция. Пожалуй, одна из лучших в провинциальных музеях. Такая резьба по дереву — некий параллельный путь развития российского искусства, выходящий как за рамки религиозных художественных традиций, так и заметно перешагнувший уровень искусства народного. Хотя материалом произведений является дерево, "богов" можно смело назвать одним из главных художественных сокровищ России. Крайне редко "Пермские боги" покидают Пермскую художественную галерею. И обычно они едут во Францию, Японию или российские столицы. Для Самары большая удача получить такую коллекцию для выставки. Пропускать её людям, интересующимся искусством и историей, просто непозволительно".

В Самаре выставка пробудет до 13 марта 2022 года. Организаторы обещают серию мероприятий, в том числе лекции, мастер-классы, творческие встречи. Цена билетов на просмотр экспозиции — 150-300 руб., экскурсия стоит дополнительные 100 рублей.