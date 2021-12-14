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Хоккей Спорт

"Лада" уступила "Рубину" — 0:4

ТОЛЬЯТТИ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 13 декабря, в очередном матче Париматч ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада" на своем льду проиграла тюменскому "Рубину", сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первом периоде тольяттинцы больше атаковали, но счет в его концовке открыли гости: Семен Иванов реализовал большинство.

Едва начался второй период, как Вадим Хлопотов увеличил счет, а, вскоре, Никита Рожков в большинстве довел счет до 0:3.

В третьем периоде тольяттинцы много атаковали, в его середине дважды с интервалом в несколько секунд играли в большинстве и были близки к голу, но не реализовали несколько хороших моментов.

Гости же на последней минуте установили окончательный счет, поразив пустые ворота — 0:4 победа "Рубина".

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