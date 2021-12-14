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Банк "Открытие" упростил отправку массовых платежей для крупных корпоративных клиентов

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В интернет-банке "Открытия" для бизнеса реализован новый сервис "Реестр платежей", который позволяет клиентам сформировать и отправить из банка сразу до 10 000 платежей.

При проведении платежей бухгалтерам часто приходится формировать отдельные реестры для каждого их типа — это неудобно, так как требует сортировки вручную больших массивов платежей. Клиенты "Открытия" теперь могут отправлять все виды платежей в одном реестре — в пользу физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов, в бюджет и внебюджетные фонды — что существенно упрощает процесс и делает его быстрее. Сервис будет особенно полезен корпоративным клиентам, проводящим ежедневно более 1000 платежей в пользу различных контрагентов, когда под каждый нужно формировать отдельное платежное поручение.

"Небольшой поток платежей — до 500-1000 — можно отправлять традиционным способом, формируя платежные поручения в интернет-банке, но при большем объеме удобнее использовать "Реестр платежей". А при нескольких десятках тысяч платежей в день компании больше подойдет прямая интеграция банка и своей учетной системы — Host-to-Host. Крупным корпоративным клиентам "Открытия" все эти каналы доступны в любых комбинациях без ограничения", — отметил Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие".

Реестр полностью автоматизирован, прост в использовании, не требует специальной подготовки сотрудников и технических доработок собственных систем компании. Он совместим с наиболее распространенными в России учетными системами — 1С и SAP.

При обработке реестра банк проверяет реквизиты и составляет отчет, где указаны корректные и некорректные платежи. Это позволяет клиентам своевременно внести исправления и быть уверенным в отправке всех платежей получателям.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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