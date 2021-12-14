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Оператор билайн дает скидку 40% на тариф "Твое решение"

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В билайне стартовала новая акция — в Самарской области новые абоненты мобильного оператора могут подключить себе тариф "Твое решение" со скидкой 40%. Действовать она будет в течение 12 месяцев с даты активации.

Фото: pexels.com

Такое предновогоднее предложение появится в мобильном приложении билайна (12+) в течение суток после активации SIM-карты — в разделе "Для вас" новым клиентам оператора подключение к тарифу "Твое решение" станет доступно по экстремально низкой цене. Скидка будет предоставляться все следующие 12 месяцев — активировать ее можно в течение двух недель с момента подключения к тарифу. Ну и, конечно, этим предложением можно воспользоваться при переносе своего номера от другого оператора в билайн в салонах продаж "желто-черных". Главное — не забыть выбрать тариф "Твое решение".

При подключении тарифа со скидкой можно выбрать разные настройки — решение о том, сколько тратить гигабайт интернета, SMS или минут для разговора голосом, остается за клиентом. Важно понимать, что при смене настроек скидка сохранится, но при выборе другого тарифа — отключится. И еще один момент — скидка предоставляется только на абонентскую плату по основным пакетам минут и интернета и не действует на дополнительные опции, подключенные в рамках тарифа "Твое решение". Через 12 месяцев скидка отключится автоматически, билайн обещает предупредить об этом заранее с помощью SMS.

Все подробности новой акции уже есть на сайте мобильного оператора — beeline.ru.

Акция проводится с 03.12.2021 по 31.01.2022 в ряде регионов для новых абонентов. С 13 мес. — полная стоимость. Условия предложения могут отличаться в зависимости от региона подключения. Организатор акции — ПАО "ВымпелКом". Подробные условия акции — на beeline.ru.

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