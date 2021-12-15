ГЧП-практики Самарской области в области здравоохранения признаны лучшими в стране

Во вторник, 14 декабря, в рамках V Международного медицинского инвестиционного форума, который проходит в Москве, подвели итоги Всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении". По итогам 2021 года Самарская область признана лучшим субъектом страны по реализации медицинских проектов с применением механизма государственно-частного партнерства.

Повышение инвестиционной привлекательности Самарской области, создание благоприятных условий для частного бизнеса и активное привлечение инвесторов к сотрудничеству в формате ГЧП — важные направления Стратегии лидерства, обозначенной губернатором Дмитрием Азаровым совместно с жителями. "Опережающее экономическое развитие и те социальные решения, которые мы принимаем, не могут быть обеспечены без капитальных вложений, реализации масштабных инвестиционных проектов, ритмичной работы экономики", — отмечал ранее глава региона.

Самарская область ежегодно участвует в конкурсе. В этом году областное правительство направило две заявки для участия в номинациях "Лучший инфраструктурный проект на принципах ГЧП в здравоохранении" с концессионным проектом по реконструкции больницы восстановительного лечения в Самаре и "Лучший субъект Российской Федерации по уровню развития ГЧВ в здравоохранении".

Награду региона вручили министру экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову. Именно региональное минэкономразвития курирует направление государственно-частного партнерства и прилагает все усилия для развития этого механизма взаимодействия с частными инвесторами.

"Эксперты оценивали регионы по инвестиционной привлекательности, опыту реализации проектов в области здравоохранения, созданным условиям для реализации медицинских ГЧП-проектов. В Самарской области для этих целей мы сформировали всю нормативную правовую базу в сфере ГЧП, ввели принцип проектного управления. Мы накопили богатый опыт реализации ГЧП-проектов в области медицины, и активно делимся им с командами из других регионов. Один из объектов здравоохранения — областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии — вошел в итоговый лист премии Европейской экономической комиссии ООН", — рассказал об успехах региона в сфере ГЧП Дмитрий Богданов.

Для успешной реализации таких проектов в Самарской области созданы межведомственные рабочие группы, в которые входят представителей областного правительства, муниципальных администраций и заинтересованных ведомств.

Сегодня в работе находится 81 проект ГЧП с предварительным объемом инвестиций более 180 млрд рублей и планами по созданию 4,5 тыс рабочих мест. Из них 49 проектов уже реализуются, 12 из них — в сфере здравоохранения. За последние пять лет в эксплуатацию введено 12 объектов здравоохранения общей стоимостью 6 млрд рублей, где уже создано 1 245 рабочих мест. Важно, что в проектах здравоохранения не используются бюджетные средства, за исключением средства программы ОМС.

В Самарской области в одном из первых регионов страны запущен механизм использования объектов незавершенного строительства, заброшенных зданий и сооружений, в том числе находящихся в структуре действующих объектов здравоохранения. Благодаря этому решению, в рамках ГЧП, был проведен капремонт и модернизация первичного сосудистого отделения в Самарской городской клинической больнице № 2 им. Н. А. Семашко, а также в отделении стерилизации и пищеблоках "Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина".

В регионе расширен круг представляемых медицинских услуг: созданы центры позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Самаре и Тольятти. В столице региона также построен многофункциональный госпиталь, общий объем инвестиций в который составил 3,5 млрд рублей.