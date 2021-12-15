Фермеры из Самары осваивают маркетплейс Своё Родное

Современные технологии вовсю внедряются в жизнь фермерских хозяйств на всей цепочке создания стоимости — от производства и до реализации. Интернет-торговля в этом процессе занимает далеко не последнее место. Однако создание отдельных сайтов с возможностью продажи продукции требует особых квалификаций и отдельно выделенных бюджетов, которые не всегда есть у аграриев. И уж тем более у небольших фермерских хозяйств, где и так многие процессы завязаны на очень ограниченный штат.
В этой ситуации на помощь фермерам пришел Россельхозбанк, предложивший поставщикам торговую платформу Своё Родное. За год работы она уже продемонстрировала востребованность на рынке — к проекту подключились тысячи фермеров со всей России, а виртуальные корзины наполняют натуральной и полезной едой миллионы покупателей.
Работает это следующим образом. Каждый фермер абсолютно бесплатно создаёт на сайте свою электронную витрину и наполняет ее продукцией. При этом Своё Родное берет все расходы по продвижению на себя. Пока платформа будет привлекать, покупателей, аграрий может заниматься любимым делом, улучшая работу своего хозяйства.
Преимуществами площадки уже пользуются сельхозпроизводители из Самары, в том числе одно из лучших предприятий региона "Карабикулово". Специализируется оно на молочной продукции и животноводстве. Ферма с поголовьем более тысячи коров, сотней лошадей и двумя сотнями овец, а также 10 тыс. га, на которых выращивают свой собственный корм, имеет собственную пекарню, продает крупы и даже макароны. Особенной популярностью у пользователей Своё Родное пользуется свежий хлеб и крупы от этого производителя. У "Карабикулово" есть собственная доставка по городу Самаре.
Не менее известная в регионе сыроварня "Vacas&Козья Мамочка" тоже открыла свою витрину на маркетплейсе Своё Родное. Предприятие производит сыры, йогурты, сырные конфеты и продает экологически чистое молоко. Дают его, кстати, козы альпийских пород. Их молоко имеет особый сливочный привкус, который напоминает мороженое из детства. Ферма имеет замкнутый цикл производства. Все от корма для животных до конечной продукции производится под чутким контролем внутри предприятия. Это обеспечивает гарантию высокого качества. Сама "Козья мамочка" вошла в число лучших предпринимателей России, получив серебро за свою сыроварню.
Еще один разместивший на маркетплейсе производитель из Самары — "Добрая индюшка". Компания гордится своей философией, основой которой является вкус продукта и его польза в сочетании с заботой о каждом покупателе. Ферма предлагает широкий ассортимент натуральной продукции — от мяса и полуфабрикатов до отдельного меню готовых блюд. Последние могут идеально вписаться в теплый домашний ужин или стать сытным и полезным офисным обедом. Чего стоят одни лишь манты из фермерской индейки с картошкой. Настоящий деликатес!
Открыть виртуальный магазин и найти своего покупателя онлайн благодаря маркетплейсу Своё Родное может любой фермер. А потребителям площадка помогает дополнить свой ежедневный рацион вкусными и полезными продуктами с сайта svoe-rodnoe.ru.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?