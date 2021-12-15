"Лада" заключила контракт с защитником Антоном Савельевым

Тольяттинская хоккейная "Лада" заключила контракт сроком до конца сезона с защитником Антоном Савельевым. Об этом сообщает пресс-служба ХК.
Защитник Савельев в сезоне 2021/22 выступал за "Дизель", в составе которого набрал 9 (1+8) очков в 25 матчах.
Ранее Антон играл за красноярский "Сокол" и казанский "Барс". Всего на счету хоккеиста 390 матчей в ВХЛ, в которых он набрал 109 (32+77) очков.
Также в пресс-службе ХК сообщили, что "Лада" рассталась с защитником Арманом Ирицяном. Хоккейный клуб и Арман Ирицян договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Защитник Ирицян в сезоне 2021/22 сыграл за "Ладу" в 2 матчах, но набранными очками не отметился.
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