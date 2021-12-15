Директор турфирмы из Самары получила условный срок за мошенничество

В Самаре вынесли приговор директору и учредителю ООО "ГлавТехСнаб", которую обвиняли в семи мошенничествах. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С июля по сентябрь 2019 г. женщина "продала" восьми потерпевшим туристические поездки в Турцию и Доминикану за 750 тыс. рублей. При этом покупатели путевок так никуда и не поехали, потому что директор фирмы забрала деньги себе.

Суд назначил женщине полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.