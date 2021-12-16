Хоккейный клуб "Лада" и пензенский "Дизель" произвели обмен. Защитник Зигурдс Подзиньш отправился в Тольятти. Взамен клуб из Пензы получил нападающего Никиту Свинцицкого.

Защитник Подзиньш в сезоне 2021/22 выступал за "Дизель", в составе которого набрал 10 (6+4) очков в 28 матчах. Всего на счету Зигурдса 179 матчей в ВХЛ, в которых он набрал 56 (22+34) очков. Летом хоккеист просмотр в клубе КХЛ "Северсталь".

Нападающий Свинцицкий в сезоне 2021/22 в 26 матчах за "Ладу" отметился двумя результативными передачами.