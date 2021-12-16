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Баскетбол Спорт

БК "Самара" потерпел поражение в Ревде — 83:90

РЕВДА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 декабря, БК "Самара" на выезде потерпел поражение.

Пять минут без набранных очков — и вполне "рабочие" 7:9 превратились в 7:19. Но и после долгожданного попадания от Егора Вяльцева нападение "Самары" работало с перебоями: лишь три очка за несколько минут на старте второй десятиминутки — ревдинцы стремительно наращивали отрыв. В середине четверти "взорвался" Айк Нваму, впервые с мая вышедший на площадку в форме "Самары", но его 7 очков подряд было слишком мало, чтобы остановить разогнавшихся хозяев. В какой-то момент отставание нашей команды составляло 22 очка — 21:43. Рывок 7:0, организованный Максимом Шелекето и Артемсом Бутянковсом, ситуацию улучшил не сильно: к большому перерыву самарцы заметно отставали — 28:47.

Казалось, переломить игру гостям удалось в начале третьего периода: Егор Вяльцев и Максим Барашков своими дальними "выстрелами" предопределили рывок 10:1 — и к середине четверти разница в счете сократилась до 10 очков, 40:50. Но "заводчане" тут же выдали два точных трехочковых, вновь убежав вперед. И долгое время удерживали комфортные для себя 15-20 очков задела. Но спокойной концовки самарцы хозяевам не подарили: Егор Вяльцев дважды в течение 12 секунд точен издали — и всего "-10" за три минуты до сирены (65:75). Эти три минуты соперники играли едва ли не вечность — но ближе, чем на 5 очков, наша команда к "заводчанам" так и не подобралась.

83:90 — поражение "Самары".

Следующий свой матч "Самара" проведет 18 декабря в Верхней Пышме против "Уралмаша".

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

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