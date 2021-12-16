"Росгосстрах" застраховал по ДМС сотрудников особой экономической зоны "Тольятти"

Филиал компании "Росгосстрах" в Самарской области стал победителем конкурса на оказание услуг добровольного медицинского страхования для сотрудников АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти" ("ОЭЗ ППТ "Тольятти"). Согласно условиям заключенного по результатам конкурса договора страхования, старейший страховщик страны обеспечит для 169 застрахованных сотрудников ОЭЗ амбулаторно-поликлиническую, стационарную, стоматологическую помощь, а также при необходимости вызов. Сумма страховой ответственности по договору составляет 338 млн рублей.

"ОЭЗ ППТ "Тольятти" было создано в 2014 году для эффективного управления особой экономической зоной, расположенной в непосредственной близости с площадями альянса "АВТОВАЗ — Renault — Nissan", "GM-АВТОВАЗ" и технопарком "Жигулевская долина". Резидентами особой экономической зоны являются 29 компаний с суммарной выручкой за 3 квартала 2021 года более 7,1 млрд рублей. Единственным акционером АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" является Самарская область в лице министерства имущественных отношений региона.

"Наша компания является одним из лидеров добровольного медицинского страхования в Самарской области, многие предприятия региона включают именно наши программы ДМС в свой соцпакет для сотрудников, — отмечает директор Самарского филиала "Росгосстраха" Александр Фролов. — Мы планомерно наращиваем количество застрахованных, но при этом не забываем и о развитии инфраструктуры, которая поможет им при появлении потребности оперативно получить качественную медицинскую помощь. Так, например, в прошлом году с учетом подключения к нашим программам медицинского страхования новых крупных предприятий мы специально организовали выделенный телефонный номер для обращений от застрахованных из Тольятти. Надеюсь, наши новые клиенты из "ОЭЗ ППТ "Тольятти" оценят качество предоставляемых нами услуг и заботу об их здоровье".