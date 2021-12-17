16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ситилинк открыл новый магазин в Самаре В Самарской области после капремонта введены в эксплуатацию 19 км подъезда к Ульяновску от трассы М-5 "Урал" Из Самары до Казани будут ходить "Метеоры" На ремонт дороги и двух мостов в Алексеевском районе выделили полмиллиарда рублей В Ширяево запустят скоростной "Валдай-45Р"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

ПАО "ВымпелКом" объявляет о приобретении ведущего провайдера облачных сервисов IBS DataFort

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПАО "ВымпелКом" объявляет о приобретении провайдера облачных сервисов IBS DataFort (дочерняя компания IBS). Стороны получили все необходимые регуляторные одобрения.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

IBS DataFort является крупным и быстрорастущим независимым провайдером сервисов облачной ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, одним из лидирующих PureCloud-игроков, сфокусированных на развитии передовой облачной платформы. Компания работает на рынке IT с 2001 года и предлагает управляемые сервисы частного, публичного и гибридного облаков для решения полного спектра бизнес-задач, в том числе облачные услуги для крупного и среднего бизнеса: IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как услуга), SaaS (программное обеспечение как услуга) и Sec-aa-S (информбезопасность как услуга).

Приобретение компании позволит оператору билайн расширить портфель облачных B2B- и B2G-услуг и стать одним из ведущих игроков этого рынка благодаря цифровой инфраструктуре и экспертизе IBS DataFort. В планах также совместная разработка новых продуктов и интегрированных решений на стыке облачных технологий, кибербезопасности, BigData и IoT.

"Мы видим большие перспективы на рынке облачных услуг как в B2B, так и в B2G. Благодаря приобретению IBS DataFort мы сможем расширить линейку наших продуктов на платформе BeeCLOUD. Мы давно являемся технологическими партнерами, и большое количество наших облачных сервисов было построено на DataFort в качестве внешнего партнера, что, несомненно, положительно скажется на скорости перехода к работе с компанией уже в новом статусе. У нас множество бизнес-синергий в различных сегментах, которые мы планируем реализовывать", — рассказал исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса билайн Максим Зайков.

"Данное приобретение помогает билайну закрепиться в стратегическом направлении бизнеса: на рынке облачных услуг. Это еще один шаг в рамках реализации нашей стратегии по развитию быстрорастущих и комплементарных телекому продуктов и сервисов", — прокомментировал вице-президент по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям билайн Ренат Насретдинов.

"IBS DataFort — один из успешных технологических бизнесов, созданных внутри группы компаний IBS. Здесь он превратился из небольшого стартапа в крупную облачную компанию с собственной бизнес-моделью и компетенциями. Вхождение в состав "ВымпелКом", одного из лидеров телеком-рынка, является следующей логической ступенью роста IBS DataFort. Регулярная передача успешных специализированных компаний стратегическому инвестору позволяет IBS поддерживать собственный фокус на ИТ-услугах и дает ресурсы для расширения бизнеса, в том числе за счет приобретений и запуска новых направлений", — отметил заместитель генерального директора IBS по стратегии Евгений Пескин.

"Объединение компетенций и ресурсов "ВымпелКом" с возможностями и потенциалом ведущей технологической платформы IBS DataFort на активно растущем рынке обеспечит нам долгосрочное лидерство и позволит предоставить дополнительные возможности российским клиентам. Компании IBS и IBS DataFort будут поддерживать партнерские отношения", — отметила генеральный директор IBS DataFort Алина Куракина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2