В "Южном городе" в рамках ГЧП построят школу на 1500 мест

Одно из первых концессионных соглашений в стране в рамках государственной программы "Развитие образования" заключено в пятницу, 17 декабря, между правительством региона и компанией "ПроШкола" в присутствии губернатора Дмитрия Азарова.

Соглашение о строительстве школ на основе ГЧП было заключено Дмитрием Азаровым и Игорем Шуваловым на ПМЭФ-2021.

Школа на 1500 мест будет построена в Лопатино (микрорайон "Южный город"). Планируется, что строительство начнется уже в 2022 году.

Это первый объект, который будет построен благодаря сотрудничеству между правительством Самарской области и ВЭБ.РФ. В начале следующего года планируются к подписанию еще три концессионных соглашения.

Всего в ближайшие годы в Самарской области благодаря партнерству с ВЭБ.РФ планируется построить 12 школ на принципах ГЧП. Это позволит дополнительно создать 12,5 тысячи мест в школах.