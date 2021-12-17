В "Южном городе" в рамках ГЧП построят школу на 1500 мест

Одно из первых концессионных соглашений в стране в рамках государственной программы "Развитие образования" заключено в пятницу, 17 декабря, между правительством региона и компанией "ПроШкола" в присутствии губернатора Дмитрия Азарова.
Соглашение о строительстве школ на основе ГЧП было заключено Дмитрием Азаровым и Игорем Шуваловым на ПМЭФ-2021.
Школа на 1500 мест будет построена в Лопатино (микрорайон "Южный город"). Планируется, что строительство начнется уже в 2022 году.
Это первый объект, который будет построен благодаря сотрудничеству между правительством Самарской области и ВЭБ.РФ. В начале следующего года планируются к подписанию еще три концессионных соглашения.
Всего в ближайшие годы в Самарской области благодаря партнерству с ВЭБ.РФ планируется построить 12 школ на принципах ГЧП. Это позволит дополнительно создать 12,5 тысячи мест в школах.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно