16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Южном городе" в рамках ГЧП построят школу на 1500 мест Губернатор принял участие в церемонии открытия "Стены героев России" Дмитрий Азаров провел заседание Наблюдательного совета НОЦ "Инженерия будущего" Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области Губернатор провел совещание по вопросам безопасности во время новогодних праздников

Губернатор Власть и политика

В "Южном городе" в рамках ГЧП построят школу на 1500 мест

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Одно из первых концессионных соглашений в стране в рамках государственной программы "Развитие образования" заключено в пятницу, 17 декабря, между правительством региона и компанией "ПроШкола" в присутствии губернатора Дмитрия Азарова.

Соглашение о строительстве школ на основе ГЧП было заключено Дмитрием Азаровым и Игорем Шуваловым на ПМЭФ-2021.

Школа на 1500 мест будет построена в Лопатино (микрорайон "Южный город"). Планируется, что строительство начнется уже в 2022 году.

Это первый объект, который будет построен благодаря сотрудничеству между правительством Самарской области и ВЭБ.РФ. В начале следующего года планируются к подписанию еще три концессионных соглашения.

Всего в ближайшие годы в Самарской области благодаря партнерству с ВЭБ.РФ планируется построить 12 школ на принципах ГЧП. Это позволит дополнительно создать 12,5 тысячи мест в школах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталия Завьялова 26 ноября 2021 20:12 Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому хакатону в Самаре

Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор

Георгий Гогошин 07 ноября 2021 16:17 Оперштаб: нерабочие дни дали позитивный эффект

Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.

Наталья Кузнецова 26 октября 2021 16:49 В Самарской области разрешат работу фитнес-центров и салонов красоты по QR-кодам после 7 ноября

Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная

Ghost Master 26 октября 2021 04:21 Дмитрий Азаров: "Широкое общественное обсуждение проекта бюджета позволит сделать его более качественным"

Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.

Алиса Сычева 20 октября 2021 07:07 Ведущие IT-компании региона будут привлекаться при разработке стратегических для Самарской области проектов

Класснно

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2