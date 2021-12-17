В Самарской области объем средств на счетах эскроу приблизился к 23 млрд рублей

Показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства в Самарской области продолжают расти. За десять месяцев 2021 года количество действующих договоров, заключенных между банками и застройщиками для этих целей, и предоставленная по ним сумма выросли в 2,4 раза.

На 1 ноября 2021 года в Самарской области было открыто порядка 8,2 тыс. счетов эскроу, остатки средств на них составляли более 22,6 млрд рублей. По сравнению с началом года количество таких счетов увеличилось на 40,4%, остатки выросли на 48,4%. Всего с момента запуска механизма проектного финансирования по завершенным проектам строительства были "раскрыты" порядка 3,5 тыс. счетов, с которых застройщикам перечислено более 10,1 млрд рублей.

"Мы видим, что на территории Самарской области схема финансирования строительства многоквартирных домов через счета эскроу налажена и работает. Банки уже достаточно эффективно взаимодействуют с застройщиками, о чем говорят сложившиеся показатели. Это значит, что покупка недвижимости в строящихся объектах становится безопаснее и проще для граждан. Застройщик не получит средства дольщиков, пока дом не будет введен в эксплуатацию. Кроме того, средства на эскроу-счетах застрахованы государством с максимальным размером возмещения 10 млн рублей", — отметила управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.