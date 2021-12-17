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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области объем средств на счетах эскроу приблизился к 23 млрд рублей

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства в Самарской области продолжают расти. За десять месяцев 2021 года количество действующих договоров, заключенных между банками и застройщиками для этих целей, и предоставленная по ним сумма выросли в 2,4 раза.

На 1 ноября 2021 года в Самарской области было открыто порядка 8,2 тыс. счетов эскроу, остатки средств на них составляли более 22,6 млрд рублей. По сравнению с началом года количество таких счетов увеличилось на 40,4%, остатки выросли на 48,4%. Всего с момента запуска механизма проектного финансирования по завершенным проектам строительства были "раскрыты" порядка 3,5 тыс. счетов, с которых застройщикам перечислено более 10,1 млрд рублей.

"Мы видим, что на территории Самарской области схема финансирования строительства многоквартирных домов через счета эскроу налажена и работает. Банки уже достаточно эффективно взаимодействуют с застройщиками, о чем говорят сложившиеся показатели. Это значит, что покупка недвижимости в строящихся объектах становится безопаснее и проще для граждан. Застройщик не получит средства дольщиков, пока дом не будет введен в эксплуатацию. Кроме того, средства на эскроу-счетах застрахованы государством с максимальным размером возмещения 10 млн рублей", — отметила управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Гид потребителя

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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