Хоккейная "Лада" уступила "Соколу" в Красноярске

В выездном матче 18 декабря ХК "Лада" проиграл красноярскому "Соколу" со счетом 1:2, сообщает пресс-служба тольяттинцев.
На первой минуте Антон Гловацкий вывел красноярцев вперед, но под занавес стартовой трети Евгений Грошев броском сходу сравнял счет — 1:1.
В середине третьего периода сибиряки во второй раз вышли вперед. Концовка матча прошла в атаках волжан, но уйти от поражения тольяттинцам не удалось — 2:1 победа "Сокола".
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