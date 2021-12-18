Хоккейная "Лада" уступила "Соколу" в Красноярске

В выездном матче 18 декабря ХК "Лада" проиграл красноярскому "Соколу" со счетом 1:2, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

На первой минуте Антон Гловацкий вывел красноярцев вперед, но под занавес стартовой трети Евгений Грошев броском сходу сравнял счет — 1:1.

В середине третьего периода сибиряки во второй раз вышли вперед. Концовка матча прошла в атаках волжан, но уйти от поражения тольяттинцам не удалось — 2:1 победа "Сокола".