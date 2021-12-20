Петру Кабытову присвоено звание Почетного гражданина Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров присвоил звание Почетного гражданина Самарской области заведующему кафедрой российской истории Самарского национального университета Петру Кабытову. Постановление было опубликовано на портале правительства региона в пятницу, 17 декабря.

"За значительный вклад в научную, педагогическую и общественную деятельность, способствующую всестороннему развитию Самарской области, постановляю присвоить звание "Почетный гражданин Самарской области" Петру Серафимовичу Кабытову", - говорится в постановлении.

Напомним, на прошлой неделе доктору исторических наук, профессору Петру Кабытову также вручили знак отличия "За заслуги перед Самарской областью".