Петру Кабытову присвоено звание Почетного гражданина Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров присвоил звание Почетного гражданина Самарской области заведующему кафедрой российской истории Самарского национального университета Петру Кабытову. Постановление было опубликовано на портале правительства региона в пятницу, 17 декабря.
"За значительный вклад в научную, педагогическую и общественную деятельность, способствующую всестороннему развитию Самарской области, постановляю присвоить звание "Почетный гражданин Самарской области" Петру Серафимовичу Кабытову", - говорится в постановлении.
Напомним, на прошлой неделе доктору исторических наук, профессору Петру Кабытову также вручили знак отличия "За заслуги перед Самарской областью".
Петр Серафимович Кабытов родился в 1941 г. в Воронежской области. В 1969 г. окончил исторический факультет Казанского государственного университета. Имеет степень доктора исторических наук и звание профессор. Общий стаж работы Кабытова — 54 года. С 1983 года Петр Серафимович заведует кафедрой российской истории в Самарском национальном исследовательском университете (бывший СамГУ). Профессор Кабытов является крупным ученым, автором более 320 научных работ, в том числе 27 монографий. Подготовил и издал более 50 учебных пособий, методических разработок, лекционных курсов для студентов исторических факультетов Поволжья и Самарской области. По инициативе Кабытова подготовили и издали "Историко-культурную энциклопедию Самарской области". В 1998 году Кабытову присвоили звание заслуженного деятеля науки РФ. Профессор награжден почетной грамотой Минобразования России, администрации Самарской области, главы Самары, нагрудным знаком "Почетный работник высшего профессионального образования РФ".