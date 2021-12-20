Прокуратура требует взыскать ущерб с мужчины, незаконно рубившего деревья в Самаре

Прокуратура Красноглинского района Самары в суде добивается взыскании ущерба от незаконной вырубки.

По версии следствия, в марте 2021 г. в лесном массиве на ул. Гидроузловской в пос. Мехзавод мужчина по поручению знакомого без разрешения срубил 125 дубов, кленов и лип. В результате региональному минлесхозу был причинен ущерб более 1,8 млн рублей.

Иск находится в стадии рассмотрения.