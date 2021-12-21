ХК "Лада" пополнил нападающий Артем Жук

Хоккейный клуб "Лада" в результате обмена пополнил нападающий Артем Жук, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне 2021/22 спортсмен играл за ХК "Сочи" в двух матчах и за "Ростов" в трех, но набранными очками не отметился.

Ранее Артем выступал в системе СКА с 2017 года. За это время на счету нападающего 26 матчей в ВХЛ, в которых он набрал 3 (2+1) очка, и 159 матчей в МХЛ, где форвард отметился 108 (50+58) очками.