ХК "Лада" пополнил нападающий Артем Жук

Хоккейный клуб "Лада" в результате обмена пополнил нападающий Артем Жук, сообщает пресс-служба клуба.
В сезоне 2021/22 спортсмен играл за ХК "Сочи" в двух матчах и за "Ростов" в трех, но набранными очками не отметился.
Ранее Артем выступал в системе СКА с 2017 года. За это время на счету нападающего 26 матчей в ВХЛ, в которых он набрал 3 (2+1) очка, и 159 матчей в МХЛ, где форвард отметился 108 (50+58) очками.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!