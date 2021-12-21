16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прошло первое заседание попечительского совета Самарского филиала ВГУВТ Роспотребнадзор разрешил родителям дошкольников посетить новогодние утренники по QR-коду Почти 2400 жителей Самарской области прошли в этом году профобучение и устроились на работу В Самаре состоялся первый урок в "Лаборатории "ОДК-Кузнецов" В Самаре родителям разрешили присутствовать на утренниках в школах и детских садах

Образование Общество

Прошло первое заседание попечительского совета Самарского филиала ВГУВТ

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На прошлой неделе состоялось первое рабочее заседание попечительского совета Самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ). Совет был создан по инициативе Федерального агентства морского и речного флота и выпускников учебного заведения.

Ранее председателем попечительского совета был единогласно избран генеральный директор судоходной компании "Волготранс" Родион Светличнов. В него также вошли руководители таких компаний отрасли, как "Башволготанкер", "Прайм Шиппинг", "Самарская судоходная компания", "СамараТрансШиппинг", "Трансфлот", "Голд Инн", судостроительного завода "Нефтефлот", а также проректор по научной и инновационной деятельности ВГУВТ (Нижний Новгород) Андрей Корнев и директор самарского филиала вуза Владимир Марков.

В ходе заседания обсуждались вопросы сотрудничества самарского филиала и транспортных предприятий, был определен план работы. Главная задача, решению которой будет содействовать попечительский совет, - качественная подготовка кадров для отрасли с современными компетенциями.

Владимир Марков обозначил реальное состояние дел в учебном заведении, поделился планами развития на ближайшие годы, а также рассказал о текущей реконструкции корпуса на ул. Молодогвардейской. Члены совета были приятно удивлены тем, что с этого года в учебном заведении курсантов обеспечивают бесплатным обмундированием и питанием.

Обсуждался вопрос поднятия престижа профессии офицера морского и речного флота, профессиональной ориентации и трудоустройства выпускников. Также речь шла о возможном создании фонда совета для улучшения жилищных условий в общежитии филиала.

Было принято решение о более тесном научно-техническом взаимодействии между судоходными компаниями и университетом, о практическом анализе предложенных вузом инноваций. В рамках этого вопроса рассматривались варианты цифровой трансформации филиала, получения современных тренажеров и образовательных систем.

Также обсуждалась необходимость более тесных коммуникаций с министерством транспорта Самарской области и Федеральным агентством морского и речного флота РФ.

Напомним, филиал Волжского государственного университета водного транспорта был создан в 2019 г. на базе Самарского речного техникума, который в то время находился под угрозой закрытия. Под нужды филиала был передан корпус на ул. Неверова в Самаре. Основным корпусом учебного заведения станет здание на ул. Молодогвардейской, №№ 62-64, в котором будет проведен капитальный ремонт.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Фото на сайте

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2