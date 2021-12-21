Прошло первое заседание попечительского совета Самарского филиала ВГУВТ

На прошлой неделе состоялось первое рабочее заседание попечительского совета Самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ). Совет был создан по инициативе Федерального агентства морского и речного флота и выпускников учебного заведения.

Ранее председателем попечительского совета был единогласно избран генеральный директор судоходной компании "Волготранс" Родион Светличнов. В него также вошли руководители таких компаний отрасли, как "Башволготанкер", "Прайм Шиппинг", "Самарская судоходная компания", "СамараТрансШиппинг", "Трансфлот", "Голд Инн", судостроительного завода "Нефтефлот", а также проректор по научной и инновационной деятельности ВГУВТ (Нижний Новгород) Андрей Корнев и директор самарского филиала вуза Владимир Марков.

В ходе заседания обсуждались вопросы сотрудничества самарского филиала и транспортных предприятий, был определен план работы. Главная задача, решению которой будет содействовать попечительский совет, - качественная подготовка кадров для отрасли с современными компетенциями.

Владимир Марков обозначил реальное состояние дел в учебном заведении, поделился планами развития на ближайшие годы, а также рассказал о текущей реконструкции корпуса на ул. Молодогвардейской. Члены совета были приятно удивлены тем, что с этого года в учебном заведении курсантов обеспечивают бесплатным обмундированием и питанием.

Обсуждался вопрос поднятия престижа профессии офицера морского и речного флота, профессиональной ориентации и трудоустройства выпускников. Также речь шла о возможном создании фонда совета для улучшения жилищных условий в общежитии филиала.

Было принято решение о более тесном научно-техническом взаимодействии между судоходными компаниями и университетом, о практическом анализе предложенных вузом инноваций. В рамках этого вопроса рассматривались варианты цифровой трансформации филиала, получения современных тренажеров и образовательных систем.

Также обсуждалась необходимость более тесных коммуникаций с министерством транспорта Самарской области и Федеральным агентством морского и речного флота РФ.

Напомним, филиал Волжского государственного университета водного транспорта был создан в 2019 г. на базе Самарского речного техникума, который в то время находился под угрозой закрытия. Под нужды филиала был передан корпус на ул. Неверова в Самаре. Основным корпусом учебного заведения станет здание на ул. Молодогвардейской, №№ 62-64, в котором будет проведен капитальный ремонт.