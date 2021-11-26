В Самаре определили подрядчика на капремонт памятника архитектуры на ул. Молодогвардейской

Самарский филиал Волжского государственного университета водного транспорта определился с подрядчиком, который капитально отремонтирует учебный корпус на ул. Молодогвардейской, 62-64 площадью более 3,6 тыс. кв метров, имеющий статус памятника архитектуры.

На торги заявилась всего одна компания — ООО "Вега групп регион", которая ранее разрабатывала проектно-сметную документацию на капремонт с элементами реставрации. Заявку признали соответствующей требованиям. Подрядчик предложил выполнить услуги за 162 млн рублей. Напомним, начальная цена составляла 162,38 млн рублей.

Ремонт должен быть выполнен к ноябрю 2023 г. Будут отреставрированы фасады, кровля, обновлены коммуникации. Кроме того, победителю торгов предстоит благоустроить территорию рядом с учебным корпусом.