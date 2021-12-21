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Серебряные украшения и скидка на продукты — Tele2 раздает самарским абонентам подарки

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 пополнила программу лояльности "Больше" предновогодними предложениями и сюрпризами. В декабре в ней появились специальные акции в наиболее популярных у абонентов категориях. До конца года клиенты оператора в Самарской области могут получить в подарок серебряные подвески и скидку на доставку продуктов.

Фото: предоставлено Tele2

В декабре программа лояльности пополнилась предложениями известных ювелирных брендов. Эта категория уже второй год подряд оказывается самой востребованной у абонентов. Серебряную подвеску с фианитом и 10 000 бонусов подарят клиентам Tele2 при посещении салонов SOKOLOV. Бонусные баллы можно использовать при покупке украшений и сэкономить до 30% стоимости ювелирного изделия. В онлайн-магазине бренда покупателей также ждет персональная скидка 10% при оформлении заказа. Поклонникам онлайн-шоппинга интернет-магазин "Ювелирочка" пришлет подвеску с жемчугом при заказе от 2299 рублей, а также скидку 10% на покупки. В сети "Адамас" до конца декабря по промокоду после регистрации в программе для постоянных клиентов, абоненты Tele2 получают в подарок серебряную подвеску и скидку 15% на ювелирное украшение.

Тем, кто ценит свое время, СберМаркет дарит скидку 400 рублей на первый заказ от 3000 рублей. Промокод необходимо ввести при заказе на сайте. Воспользоваться предложением можно до середины января.

Tele2 изучает предпочтения своих абонентов и расширяет программу лояльности "Больше" совместно с локальными партнерами. Например, ресторан "Тануки" подарит порцию роллов "Калифорния дрим" при заказе на сумму от 990 рублей. Промокод программы лояльности необходимо ввести в приложении TanukiFamily. Сторонникам европейской кухни в Самаре и Тольятти "Пицца Фабрика" дарит сырную пиццу диаметром 27 сантиметров всем абонентам Tele2 при заказе на сумму от 599 рублей. Промокод достаточно добавить в соответствующее поле при оформлении на сайте или в приложении, или назвать кассиру в зале.

Также программа лояльности "Больше" позволяет абонентам Tele2 получить скидки и подарки по более чем двадцати предложениям, в числе которых серебряные украшения, бесплатные онлайн-курсы и кэшбэк за покупку на крупных маркетплейсах. Воспользоваться привилегиями могут только клиенты оператора. Достаточно зайти в приложении "Мой Tele2", которое устанавливается на смартфон за пару минут, подобрать интересное предложение, нажать кнопку "активировать" и следовать описанию.

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