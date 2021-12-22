"Ладья" обыграла "Кузнецких Медведей"

Во вторник, 21 декабря, в Париматч чемпионате МХЛ "Ладья" в Новокузнецке обыграла "Кузнецких Медведей", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Хозяева открыли счет в самом начале матча, но волжане достаточно быстро отыгрались после точного броска Александра Пономарева. На последней минуте стартового периода Сергей Макаров вывел "Ладью" вперед (1:2).

В начале второго периода Остап Маслов увеличил счет — 1:3. Сибиряки сократили счет до минимума, но Дмитрий Беленчук вновь восстановил отрыв в две шайбы.

В третьем периоде счет не изменился — победа "Ладьи" со счетом 4:2. Тольяттинцы прервали свою одиннадцатиматчевую серию поражений.

В среду, 22 декабря, команды сыграют вновь.