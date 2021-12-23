"Ладья" вновь оказалась сильнее "Кузнецких Медведей"

В среду, 23 декабря, повторном матче Париматч чемпионата МХЛ "Ладья" в Новокузнецке победила "Кузнецких Медведей", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Единственную в матче шайбу во втором периоде забросил Максим Елькин. Вратарь "Ладьи" Максим Майоров отразил 30 бросков и во второй раз в сезоне сыграл "на ноль".
Напомним, в первой встрече команд победа также осталась за "Ладьей" — 4:2.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!