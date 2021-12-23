"Лада" отправила защитника Данила Семенова в Тамбов

ХК "Лада" обменял защитника Данила Семенова на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба автозаводцев. Спортсмен отправится выступать за ХК "Тамбов".

Защитник Семенов в начале декабря перешел в "Ладу" из самарского ЦСК ВВС. Он не сыграл ни одного матча за тольяттинский клуб в сезоне 2021/22, а за самарскую команду в 30 матчах набрал 8 (4+4) очков.