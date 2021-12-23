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Транспорт и связь Экономика и бизнес

10 000 таргетированных SMS и красивые номера Tele2 для развития бизнеса

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 подарит 10 000 SMS клиентам, подключившим услугу "SMS-Таргет". Абонентам, которые уже пользуются сервисом, компания начислит 2022 SMS при пополнении таргет-баланса. Оператор предлагает предпринимателям оплатить услуги связи на год вперед, получить скидку 30% и красивые номера. Компания также подарит запоминающийся городской номер при подключении облачного решения для телефонии.

Фото: предоставлено Tele2

С услугой "SMS-Таргет" бизнесмены смогут настроить и провести адресные рассылки с максимально точным отбором целевой аудитории. Сервис работает на основе аналитики big data и позволяет решать многие бизнес-задачи быстрее и продуктивнее: привлекать клиентов на основе их интересов, узнавать больше о потребителях с помощью геоаналитики, настраивать банковские нотификации, а также управлять кредитными рисками. Сведения об интересах и уровне дохода формируются с применением машинного обучения Deep Learning на основе анализа активности абонентов. Система анализирует более 40 различных интересов в 8 категориях для точного выбора аудитории.

Адресные SMS стали эффективным и востребованным инструментом для малого и среднего бизнеса. В ноябре 2021 года число пользователей услуги "SMS-Таргет" увеличилось более чем в 2,5 раза год к году. Клиентам, впервые подключившим услугу до 31 декабря 2021 года, оператор подарит 10 000 SMS. Компании, которые уже используют услугу, при пополнении таргет-баланса на сумму от 5000 рублей получат 2022 SMS.

Tele2 предлагает предпринимателям оплатить услуги связи на год вперед и получить скидку 30% с услугой "Годовая программа". В2В-клиенты компании смогут значительно сэкономить — при внесении абонентской платы за 3, 6 или 12 месяцев они получат скидку в размере 10, 20 или 30% для каждого сотрудника. В рамках новогодней акции при подключении "Годовой программы" на 6 месяцев клиент получает в подарок "серебряный" номер, на 12 месяцев — "золотой".

Специальное новогоднее предложение Tele2 подготовила и для клиентов, которые подключат "Корпоративную АТС 2.0". Облачное решение позволяет организовать телефонию в офисе без затрат на оборудование и IT-специалистов. Сотрудники компании всегда будут на связи за счет одновременного приема звонков на многоканальные номера. Tele2 проанализировала, что многие компании при использовании АТС дополнительно подключают городской номер. Поэтому клиентам, подключившим сервис "Корпоративная АТС 2.0" до 31 января 2022 года, оператор подарит красивый городской номер.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

"Чтобы предлагать лучшие решения в сегменте корпоративной связи, мы анализируем потребительское поведение и совершенствуем наши продукты. Услуга "SMS-Таргет" отвечает всем потребностям клиентов в проведении адресных рассылок. Подключившись к годовой программе, предприниматели не только сэкономят на услугах связи, но и могут целый год не вспоминать о пополнении баланса мобильных телефонов своих сотрудников. С облачной корпоративной АТС владельцы бизнеса легко и быстро организуют телефонию в офисе. Уверена, что красивые номера и пакеты SMS станут хорошим дополнением к услугам и помогут сделать бизнес наших клиентов в 2022 году еще эффективнее. В следующем году мы планируем запустить еще много интересных продуктов для владельцев своего дела".

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