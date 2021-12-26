Хоккейная "Лада" проиграла "Металлургу"

В субботу, 25 декабря, ХК "Лада" на выезде уступил "Металлургу" - 0:4.
Счет в матче открыл нападающий "Металлурга" Михаил Котляревский, удачно сыграв на добивании.
Александр Локтев и Валерий Поляков с разницей меньше чем в две минуты в середине второго периода забросили еще две шайбы.
Окончательный счет в матче на последней минуте третьего периода установил Евгений Астанков — 4:0
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