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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн бизнес запускает новый инструмент для проведения маркетинговых исследований

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн бизнес запустил новый функционал Self-service в рамках сервиса "Мобильные опросы". Теперь пользователи получат возможность самостоятельно создавать опросы и еще быстрее получать результаты.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

"Мобильные опросы" — это стратегически важный инструмент для руководителей и маркетологов различных компаний, независимо от сферы деятельности и размеров бизнеса. При помощи опросов можно увидеть и понять благоприятные направления для развития, а также определить пути оптимизации бизнеса.

Билайн представил данную услугу внешнему рынку более года назад. Респондент получает приглашение пройти опрос и может принять участие в удобное для него время в безопасной среде — непосредственно в смартфоне.

Self-service — услуга, где у клиента есть возможность самостоятельно выбрать по имеющимся в личном кабинете параметрам целевую аудиторию исследования, сформировать анкету и после модерации билайн запустить опрос в короткие сроки.

Какие преимущества у продукта билайн в отличие от других сервисов и как это работает:

  • услуга отличается широкими возможностями таргетирования — найти нужную целевую аудиторию можно по более чем 700 параметрам, сформированным с использованием технологий больших данных, и получить готовый сегмент, рекрутированный случайным образом из абонентской базы билайн. Участие в опросе принимают только абоненты, давшие согласие билайн на обработку данных;
  • услуга характеризуется также высокой конверсией, так как за прохождение опроса респонденты получают вознаграждение — скидку на услуги связи билайн;
  • услуга охватывает всю Россию. Широкое покрытие и объем абонентской базы билайн открывают новые возможности для поиска трудных и малоизученных сегментов аудитории в отдаленных регионах страны;
  • функционал платформы позволяет запрограммировать до 35 вопросов и выстроить сложную логику.

Данная услуга включает в себя:

  • самостоятельный выбор аудитории по готовым параметрам в личном кабинете услуги билайн.ПРОдвижение;
  • возможность самостоятельно запрограммировать анкету;
  • sms-рассылку с предложением пройти опрос;
  • сбор заполненных анкет;
  • отчет о результатах опроса.

В случае если функционал Self service все же окажется недостаточным, то билайн предоставляет своим клиентам дополнительные услуги, которые входят в пакет Full-service.

В рамках сервиса Full-service маркетологи-аналитики билайн оказывают поддержку проектов клиентов, помогают не только четко формулировать вопросы для анкеты, но и правильно интерпретировать полученные данные, а также подбирать таргетированные аудитории с использованием инструментов больших данных по дополнительным параметрам.

Кроме того, клиент может воспользоваться услугой "Мобильные опросы", в которой задействуется его собственная клиентская база, а не только пользовательский пул оператора.

Технологическим партнером проекта выступает компания Oprosso.

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