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Законотворчество Власть и политика

Геннадий Котельников: "У губернской думы VII созыва большой потенциал"

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выборы в региональный парламент определили состав Самарской губернской думы на очередные пять лет. Первые месяцы ее работы совпали с обсуждением главного финансового документа области и показали приоритеты, которых придерживаются парламентарии нового созыва. О том, как строится эта работа и чего в ней больше — новаторства или преемственности — рассказал председатель губернской думы Геннадий Котельников.

- Губернская дума VII созыва начала работу в конце сентября, а уже 30 ноября бюджет 2022 года был принят в окончательном виде. Работа над бюджетом очень нелегка. Насколько депутаты успели погрузиться в тему? Обеспечивает ли основной финансовый документ губернии базу для дальнейшего развития региона и решения социальных вопросов?

- Важнейший принцип работы Самарской губернской думы — тесное и конструктивное взаимодействие с губернатором и правительством Самарской области. От эффективности нашей совместной работы зависит успех законодательного обеспечения жизнедеятельности региона, зависят настроения в обществе и степень доверия людей к власти.

Также тесно и целенаправленно велась и работа над областным бюджетом. Поправки поступили от всех фракций, правительства региона, областной прокуратуры, уполномоченного по правам человека в Самарской области, муниципальных органов власти, общественных организаций.

По итогам всестороннего обсуждения из 130 поправок к финансовой части бюджета 20 поправок было учтено, 22 поправки отклонены, остальные направлены в "лист ожидания" с последующим финансированием в ходе исполнения бюджета. Кстати, попадание в "лист ожидания" — это реальная возможность получения бюджетного финансирования в течение года. Так, в 2021 году удалось реализовать 57 поправок из 108 в "листе ожидания".

В результате общий объем доходов областного бюджета на 2022 год составит 239 млрд руб., расходов — 245 млрд рублей. Более 31 млрд руб. будет направлено на систему здравоохранения, что имеет особую значимость в период пандемии. Около 35 млрд руб. выделяется на сферу образования.

А самое главное, мы сформировали бюджет для людей, во благо жителей региона. 35 млрд руб. выделено на оказание социальной поддержки населения. За три года эта сумма увеличилась в два раза. Социальная ориентированность бюджета превышает 65 процентов: два из каждых трех рублей идут на социальные нужды.

-Чем, на ваш взгляд, отличался обсуждавшийся бюджет от прошлогоднего и какую роль в его формировании сыграл губернатор?

- Логичнее будет говорить о продолжении и претворении в жизнь нашего главного принципа в работе — обеспечения поступательного социально-экономического развития региона наравне с выполнением всех социальных обязательств власти перед людьми.

В VI созыве в совместной работе всех депутатских фракций шла постоянная и продуктивная работа над областным бюджетом. Был принят широкий блок законодательства в социальной сфере — по расширению мер материальной поддержки граждан, семей с детьми, инвалидов, безработных и других малозащищенных слоев населения. 92-м тысячам ветеранов труда вернули положенные льготы, несправедливо отобранные у них на целых три года.

Аналогичную работу продолжают и депутаты действующего созыва. В целом руководители всех парламентских фракций отметили социальную направленность бюджета Самарской области на 2022–2024 годы. Несмотря на объективные сложности, в этом году регион заработал собственных средств на 20 млрд руб. больше. Доходы региона существенно выросли за счет поступления более 55 млрд руб. из федерального бюджета. В 2022 году эта сумма составит почти 57 млрд рублей. Это — колоссальные средства, и за цифрами стоят дороги, школы, больницы, детсады — всё то, что направлено на улучшение жизни людей.

В этой связи хочу отметить беспрецедентную по своим масштабам работу губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова по отстаиванию и защите интересов региона на федеральном уровне. Только благодаря его личным усилиям, как нетрудно подсчитать, бюджет региона пополнился почти на четверть.

Дмитрий Игоревич выдвинул Стратегию опережающего социально-экономического развития Самарской области. Сегодня мы видим грандиозные изменения, которые происходят в регионе. В сфере экономики за три года открыто 44 новых производства, создано 30 тысяч новых рабочих мест. В сфере инвестиций Самарская область поднялась с 65-го на 8-е место в стране.

Реализуются крупные инфраструктурные проекты: открыты два моста через реки Самара и Сок, Дворец спорта в Самаре, филиал Третьяковской галереи, парк Дружбы Народов. Строится мост через Волгу, спроектированы два первых этапа магистрали Центральная. Планируется к сносу 500 тысяч метров аварийного жилья, на месте которого будут построены современные жилые кварталы.

Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов губернской думы за масштабную работу в этом году Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов губернской думы за масштабную работу в этом году
В четверг, 23 декабря, состоялось шестое, последнее в текущем году заседание Самарской губернской думы. В работе законодательного собрания региона приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Юрий Рожин, депутаты Государственной думы, руководители министерств и ведомств региона.

Самый свежий пример — глава нашего региона презентовал потенциал Самарской области на площадке Организации Объединенных Наций. Мероприятие прошло в формате видеоконференции между правительством Самарской области и отделением ООН в Женеве. Это событие поддержало Министерство иностранных дел России. Самарской области впервые было доверено представить перспективные проекты нашей страны, в том числе международные, на столь авторитетной мировой площадке. Это произошло потому, что наш регион осуществляет самые передовые проекты, адаптирует существующие процессы к целям устойчивого развития. И мы искренне рады, что именно Самарская область вошла в программу "Регионы России и цели устойчивого развития ООН".

- Единодушие в принятии важных решений, безусловно, — благо с точки зрения экономии времени. С одной стороны, это может характеризовать уровень проработки документа, в котором все учтено. С другой — говорить об уровне компетентности голосующих. Насколько обновился состав думы? Какими профессиональными компетенциями обладают депутаты?

- Состав депутатского корпуса обновился более чем наполовину. Из 50 депутатов 27 новые. В организационной структуре думы работают пять фракций политических партий — "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди". Вся многогранная работа по развитию областного законодательства и ее конечный успех во многом зависят от консолидации усилий депутатов всех фракций политических партий, образованных в Самарской губернской думе.

Мы исходим из того, что различные политические взгляды не могут быть препятствием для успешной законотворческой деятельности, а наоборот, только способствуют ей, так как помогают, рассмотрев различные точки зрения, прийти к единственно правильному решению. Поэтому одним из важнейших принципов работы областного парламента должен быть эффективный межпартийный диалог и конструктивное взаимодействие всех депутатских фракций политических партий.

В целом новый созыв областного парламента представляет собой опытную команду законодателей, которой по плечу решение самых сложных задач. Высокий профессиональный уровень нового депутатского корпуса позволит и в дальнейшем проводить эффективную законотворческую деятельность. И всё это позволяет утверждать, что у губернской думы VII созыва большой потенциал.

- В организационной структуре думы произошли изменения, обновился состав профильных комитетов областного парламента. Как вы думаете, в работе думы VII созыва будет больше преемственности или новаторства в связи с этим?

- Главное обновление — это переход к пятипартийному представительству, как в федеральном, так и в областном парламенте. Это — знаковое событие в политической жизни страны. И чем больше политических сил будет представлено в законодательном органе, тем более профессионально он будет работать, тем более широким станет спектр взглядов, мнений и точек зрения на различные события. Это можно только приветствовать.

Обновились также наименования и функции ряда профильных комитетов губернской думы. Образован новый комитет по регламенту, который пришел на смену постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и информационной политике. В комитет по промышленности, предпринимательству и торговле добавлены вопросы информационных технологий и связи. Комитет по строительству расширился до комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам. А в комитет по культуре, спорту и молодежной политике добавлены вопросы туризма. Общее количество комитетов осталось прежним — 11.

Депутаты продолжают стратегический курс на развитие и совершенствование областного законодательства, направленного на социально-экономическое развитие региона и повышение уровня жизни людей. Нам есть, что перенять из опыта работы депутатов-предшественников. Завершивший свою работу VI созыв областного парламента, также представлявший разные политические партии и силы, трудился сплоченно и эффективно. В период пандемии депутаты сохраняли высокие темпы в работе и продолжали законодательно обеспечивать социально-экономическое развитие региона, повышать социальную поддержку населения.

В своей повседневной деятельности депутаты уделяют постоянное внимание совершенствованию законодательства в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения — именно в тех сферах, где в центре внимания находится человек. Губернатор исходит из того постулата, что "идея человекоцентричности должна стать главным принципом работы государственного управления". Поэтому и главная задача Самарской губернской думы — ежедневно внедрять в жизнь, реализовывать на практике эту идею. Это особо актуально сейчас, в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

- Любая большая беда сплачивает людей. Сегодня это качество нашего общества проверяет на прочность эпидемия коронавируса. Какие законодательные решения приняла дума для преодоления ее последствий?

Подведены итоги выборов в Самарскую губернскую думу Подведены итоги выборов в Самарскую губернскую думу
Во вторник, 21 сентября, избирательная комиссия Самарской области подвела итоги выборов в губернскую думу.

- Правительство области, министерство здравоохранения, депутаты губернской думы принимают все меры для улучшения работы отрасли здравоохранения. Ежегодно растет финансирование из областного бюджета. Принят и реализуется широкий блок областного законодательства. Идет реализация национального проекта "Здравоохранение" и региональных проектов, среди которых "Развитие первичной медицинской помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями" и другие.

Делается всё возможное для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области. Вот на что сегодня направляются основные меры и усилия. Первое — это по возможности максимальное расширение диспансеризации граждан. Второе — приобретение нового медицинского оборудования для лечебных учреждений губернии. К тому же это — самая прямая работа по модернизации и укреплению первичного звена здравоохранения, о чем мы много говорим.

Наконец, третье — обеспеченность заведений здравоохранения врачебными кадрами. Этот показатель также напрямую влияет на состояние первичного звена здравоохранения. И здесь тоже много работы по закреплению квалифицированных медицинских кадров.

Для решения всех этих задач нужны значительные финансовые средства. И в проекте бюджета Самарской области на 2022 год расходы на сферу здравоохранения увеличены в два раза.

- Вам как медику лучше многих понятна острота ситуации в связи с пандемией. Как вы считаете, чего не хватает для скорейшего получения коллективного иммунитета?

- Самая главная задача, которая стоит сегодня перед каждым из нас, — это сделать прививку против коронавируса. Здесь нельзя говорить только о желании или нежелании отдельно взятого человека. Массовая вакцинация необходима, чтобы обеспечить коллективный иммунитет, а значит — безопасность каждой семьи, региона, страны.

Самарская область сегодня полностью обеспечена вакцинами. В каждой поликлинике можно сделать прививку, получить консультацию врача, открыты мобильные пункты вакцинации. Каждый из нас должен взять на себя ответственность за свое здоровье, за судьбу своих родных и близких, судьбу Самарской области в целом. Мы должны объединиться против страшной болезни, защитить себя и свои семьи. Обязаны сделать так, чтобы рекордами становилось не количество заболевших, а количество вакцинированных, а значит, защищенных людей. Другого выхода нет!

И конечно же, необходимо продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, масочный режим, социальное дистанцирование, проводить регулярную дезинфекцию, в первую очередь, на общественном транспорте и в местах массового нахождения людей.

- Как вы оцениваете вклад самарского здравоохранения и медиков в спасение жизни людей? И что делается для социальной поддержки медработников губернии?

- В самые пиковые периоды пандемии в системе здравоохранения Самарской области были перераспределены все ресурсы, оставлена только экстренная помощь пациентам при угрожающих жизни состояниях. Более 30 госпиталей работали как инфекционные стационары. Всего в лечебных учреждениях Самарской области было развернуто более 8 тысяч коек для больных коронавирусом.

Особенно хочу отметить принятые меры, которые касаются оценки труда и поддержки медицинских работников. На федеральном и региональном уровнях в 2020–2021 годах разработан целый комплекс мер в этом направлении. Это, прежде всего, федеральные доплаты медикам, работающим с заболевшими коронавирусной инфекцией, и единые региональные выплаты работникам скорой помощи и первичного звена здравоохранения.

Идет реализация программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" — сняты ограничения по возрасту участников, увеличены выплаты для медработников, прибывших в медицинские организации удаленных территорий губернии. Введены выплаты медработникам, трудоустроившимся по наиболее востребованным специальностям. В целях закрепления кадров медработников им оказывается поддержка в обеспечении жильем. Для детей работников скорой помощи и первичного звена здравоохранения предусмотрен первоочередной прием в дошкольные образовательные учреждения.

- Завершается Год науки и технологий в России. Он выпал на сложный период, однако в вузах, институтах, технопарках и на производстве продолжалась работа над созданием новых технологий, промышленных образцов. Как вы оцениваете научный потенциал Самарской области?

- Роль и значение науки сегодня чрезвычайно велики. В нашем регионе сформированы различные территориально-производственные кластеры: аэрокосмический, нефтехимический, автомобильный, медицинско-фармацевтический и другие.

Система высшего образования региона включает 25 вузов и их филиалов, в том числе 3 опорных вуза страны и национальный исследовательский университет. В вузах региона обучаются около 95 тысяч студентов, из них более 92% — в государственных. Образовательный процесс обеспечивают около 5 тысяч человек профессорско-преподавательского состава, в том числе 800 докторов наук и 3 тысячи кандидатов наук.

Важно, что обучение в вузах Самарской области ведется практически по всем специальностям и направлениям, существующим в системе высшего образования России. Кроме представителей вузовской науки, научные исследования в регионе проводят 800 ученых Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук. В нашем регионе пять академиков и пять членов-корреспондентов РАН — больше, чем в любом другом регионе Поволжья.

— Более 20 лет вы возглавляете Совет ректоров Самарской области, благодаря которому вузы выстраивают партнерские отношения с федеральными и региональными органами власти, участвуют в крупных межвузовских проектах. Как в нашем регионе поддерживается талантливая молодежь, молодые ученые, профессорско-преподавательский состав вузов?

— У нас в регионе сформирована комплексная система поддержки научно-исследовательской сферы. В рамках конкурсов на предоставление губернских премий в области науки и техники и премий губернатора Самарской области оказывается грантовая поддержка научных проектов, связанных с решением прикладных задач для социально-экономического развития региона.

Именными премиями и стипендиями награждаются талантливые аспиранты, ученые и конструкторы. На эти цели из областного бюджета на 2021 год выделено 43 млн 480 тыс. рублей. В том числе на выплату губернских премий в области науки и техники (20 премий по 100 тыс. руб.) и на выплату премий губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в различных сферах и отраслях науки и техники (8 премий по 350 тыс. руб.).

Самарские ученые ежегодно входят в число получателей грантов президента России для молодых кандидатов и докторов наук на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям развития науки. Размер гранта составляет 600 тыс. рублей в год — для кандидата наук, 1 млн рублей в год — для доктора наук.

Активно развивается система мер по выявлению и развитию творчески одаренной молодежи в сфере науки и техники, основу которой составляют научно-образовательные программы "Взлет", "Полет" и "Орбита". В программах задействовано более 5 тысяч школьников, около 2 тысяч учителей и преподавателей вузов, 20 ведущих предприятий региона.

Хочу также отметить, что губернатор лично делает много для того, чтобы в регионе активно развивалась вузовская инфраструктура в целом. За 3 года на эти цели было направлено более 1 миллиарда рублей — на благоустройство студгородка Самарского социально-педагогического университета, обустройство Центра Валерия Грушина в корпусе Самарского национального исследовательского университета, реконструкцию Ботанического сада. Были выделены средства и на поддержку опорных вузов региона. Впереди масштабная задача — строительство межвузовского кампуса в Самаре.

- Какие самарские вузы приняли участие в программе поддержки высшей школы "Приоритет-2030" и с каким результатом? По каким направлениям наш регион борется за лидерские позиции?

- Три вуза губернии — Самарский национальный исследовательский университет, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский госуниверситет — вошли в федеральную программу фундаментальных научных исследований в стране на 2021–2030 годы "Приоритет-2030". Эти вузы будут ежегодно до 2030 года получать из средств федерального бюджета — по 100 млн рублей и дополнительно из областного бюджета — по 20 млн рублей каждый.

СамГМУ прошел во второй этап программы и вошел в число его победителей, заняв место в первой группе, которая получит максимальное финансирование. В результате в текущем 10-летии наш вуз будет получать средства гранта в размере около 1 млрд рублей в год. Эти солидные средства пойдут на развитие новых высокотехнологичных направлений в медицине.

- Вы входите в состав наблюдательного совета научно-образовательного центра "Инженерия будущего". Каков вклад НОЦ в развитие региона?

- В 2019 году по инициативе губернатора был создан региональный Научно-образовательный центр "Инженерия будущего". В 2020 году он получил статус НОЦ мирового уровня и вошел в 10-ку лучших центров в стране. Сегодня наш НОЦ объединяет более 50-ти предприятий, вузов и организаций из 9-ти регионов России и зарубежья. Партнерами Центра являются госкорпорации "Ростехнологии", "Роскосмос", "РЖД", многие другие крупные предприятия, научные организации и вузы.

В результате сегодня у нас есть большие возможности для привлечения в регион крупных инвестиционных проектов и решения самых сложных научно-технологических задач.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Сергей Платонов 20 июня 2018 19:28 Самарская губдума обсуждает инициативу, которая гарантирует право детям из одной семьи учиться в одной школе

Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.

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