"Ладья" проиграла в заключительном матче года

Соперником "Ладьи" в заключительных матчах года стал "Ирбис", один из конкурентов волжан в борьбе за место в плей-офф.
Гости открыли счет на 17-й минуте после того, как Нассер Субхи добил шайбу в ворота Максима Майорова после броска партнера — 0:1.
Во втором периоде Максим Быков оформил дубль, доведя счет до 0:3.
В заключительной трети гости довели счет до крупного — 0:5 победа "Ирбиса".
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