Tele2 подготовила сеть к новогодним праздникам

Tele2 подготовила сеть к интенсивной эксплуатации в преддверии новогодних праздников и готова обеспечить ее бесперебойную работу. Второй год подряд параметры для пропуска повышенных нагрузок установлены на всех базовых станциях Самарской области. Ранее подобные работы выполнялись только в отдельных локациях, где проводились массовые мероприятия.

С учетом увеличения в регионе голосового трафика на 12% и мобильного на 24% в течение года, специалисты прогнозируют рост нагрузки на сеть в новогодние каникулы и применяют праздничные параметры. Оператор активировал дополнительные приемопередатчики между основными сетевыми элементами, а также провел работы по повышению пропускной способности каналов связи. Рост емкости сети позволит сохранить высокие скорости интернета 3G и 4G, обеспечить качественными услугами связи максимальное количество жителей и гостей Самарской области. В новогоднюю ночь специалисты Tele2 прогнозируют рост нагрузки на сеть в полтора раза.

В праздничные дни в сети оператора традиционно возрастает как голосовая, так и интернет-активность пользователей мобильной связи. Так, в период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года интернет-трафик Tele2 в регионе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 1,2 раза и превысил 2,5 ПБ. Основываясь на этих данных, а также анализируя пиковые нагрузки на сеть и пользовательскую активность клиентов, технические специалисты в течение всего года развивали сетевую инфраструктуру в регионе.