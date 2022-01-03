В Самарской области сотрудники ГАИ усилили работу по выявлению пьяных водителей

На протяжении всех праздничных дней Госавтоинспекция проводит работу по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами жителями и гостями региона в состоянии опьянения, передает пресс-служба облМВД. Осуществляется патрулирование в местах массового скопления людей, — на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций.
В период новогодних праздников на дороги выходят дополнительные наряды ДПС, особенно в крупных городах, — в праздничные дни здесь существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, приезжающих из соседних областей и населённых пунктов.
"Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет, ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме, который продлится до окончания новогодних праздников", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.