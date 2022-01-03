В Самарской области сотрудники ГАИ усилили работу по выявлению пьяных водителей

На протяжении всех праздничных дней Госавтоинспекция проводит работу по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами жителями и гостями региона в состоянии опьянения, передает пресс-служба облМВД. Осуществляется патрулирование в местах массового скопления людей, — на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций.

В период новогодних праздников на дороги выходят дополнительные наряды ДПС, особенно в крупных городах, — в праздничные дни здесь существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, приезжающих из соседних областей и населённых пунктов.

"Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет, ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме, который продлится до окончания новогодних праздников", — отмечается в сообщении.