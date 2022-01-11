"Лада" обыграла ХК "Тамбов"

В понедельник, 10 января, в очередном матче Париматч ВХЛ – Кубок Шелкового ХК "Лада" обыграл на домашнем льду ХК "Тамбов", сообщает пресс-служба автозаводцев.
Счет на 2-й минуте матча открыл нападающий "Лады" Владимир Бобылев, реализовавший выход один на один с голкипером — 1:0.
К середине периода волжане довели счет до 3:0 после бросков Андрея Белозерова (в большинстве) и Зигурдса Подзиньша (в меньшинстве).
Вскоре четвертую шайбу в ворота тамбовчан забросил Максим Денежкин, реализовавший численное преимущество — 4:0.
Во втором периоде счет не изменился, а третьем все тот же Денежкин и Михаил Назаров довели счет до крупного — 6:0 (обе шайбы тольяттинцы забросили в большинстве).
Голкипер "Лады" Александр Трушков отразил 25 бросков и во второй раз в сезоне сыграл "на ноль". Белозеров и Назаров прервали свои безголевые серии, продолжавшиеся более месяца. Подзиньш забросил первую шайбу за тольяттинскую команду.
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