Следователи начали проверку из-за смерти женщины на пожаре в Самаре

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В Самаре началась доследственная проверка из-за смерти женщины на пожаре в Красноглинском районе. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области