Ликвидирован крупный пожар в Зубчаниновке

Во вторник, 11 января, в 23:10 был ликвидирован пожар в административно-хозяйственном здании на ул. Офицерской, 6 в п. Зубчаниновка, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в чрезвычайную службу 11 января в

17:55.Огонь охватил площадь в 600 кв. м.

На борьбу с огнем были направлены 127 человек и 39 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.