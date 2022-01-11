Из горевшего в Зубчаниновке здания пожарные эвакуировали два кислородных и шесть пропановых баллонов

Во вторник, 11 января, при тушении пожара из административно-производственного здании в п. Зубчаниновка огнеборцы эвакуировали два кислородных и шесть пропановых баллонов.
Об этом в своих комментариях с места происшествия рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области по государственной противопожарной службе Игорь Быков.
Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило диспетчеру чрезвычайной службы в 17:55.
К моменту прибытия огнеборцев на месте происшествия происходило горение на втором этаже двухэтажного административно-производственного здания на площади 600 кв. м.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". Всего в тушении участвовало 127 человек, которые использовали 39 единиц техники.
Как пояснил Игорь Быков, дополнительно на тушение был направлен рукавный автомобиль и пожарно-насосная станция. На тушение пожара было подано 10 пожарных стволов "Курс-8", работало 10 звеньев газодымозащитной службы, проложено две магистральные линии. В 19:54 на месте вызова была объявлена локализация пожара.
"Погибших и пострадавших в результате данного пожара нет", — отметил Игорь Быков.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области, открытое горение было ликвидировано в 20:27.
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?