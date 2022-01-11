Из горевшего в Зубчаниновке здания пожарные эвакуировали два кислородных и шесть пропановых баллонов

Во вторник, 11 января, при тушении пожара из административно-производственного здании в п. Зубчаниновка огнеборцы эвакуировали два кислородных и шесть пропановых баллонов.

Об этом в своих комментариях с места происшествия рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области по государственной противопожарной службе Игорь Быков.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило диспетчеру чрезвычайной службы в 17:55.

К моменту прибытия огнеборцев на месте происшествия происходило горение на втором этаже двухэтажного административно-производственного здания на площади 600 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". Всего в тушении участвовало 127 человек, которые использовали 39 единиц техники.

Как пояснил Игорь Быков, дополнительно на тушение был направлен рукавный автомобиль и пожарно-насосная станция. На тушение пожара было подано 10 пожарных стволов "Курс-8", работало 10 звеньев газодымозащитной службы, проложено две магистральные линии. В 19:54 на месте вызова была объявлена локализация пожара.

"Погибших и пострадавших в результате данного пожара нет", — отметил Игорь Быков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области, открытое горение было ликвидировано в 20:27.