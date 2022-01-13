В Самарской области до утра ограничили движение на трассе Р-229

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В четверг, 13 января, в 22:08 в Центр управления в кризисных ситуациях от ФКУ "Поволжуправтодор" поступил распорядительный акт "О введении временного ограничения движения", сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.