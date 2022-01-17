В минувшие выходные "Ладья" дважды обыграла "Тюменский Легион", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встречи команд проходили в Тюмени.

В субботу, 15 января, в первом матче тольяттинцы одержали победу со счетом 6:3. Три шайбы в ворота соперников отправил Вадим Сущев, еще по одной Остап Маслов, Андрей Малинов и Егор Шептухин.

В воскресенье, 16 января, в повторной встрече нападающий "Ладьи" Остап Маслов забросил две шайбы в первом периоде, но еще до перерыва хозяева смогли одну отыграть.

Под занавес второй двадцатиминутки Дмитрий Беленчук реализовал большинство.

В третьем периоде заброшенных шайб не было. Счет так и остался 3:1 в пользу тольяттинской команды.