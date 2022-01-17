Александр Муравец: "Зимние купания могут быть опасны для здоровья"

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Владимирович Муравец дал несколько рекомендаций жителям региона в преддверии крещенских купаний в проруби.
"Первый момент, который необходимо обозначить — купание в проруби не стоит рассматривать как закаливание. Закаливание подразумевает постепенность, непрерывность, общедоступность. Ледяное купание раз в году не соответствует этому ни по одному пункту. Для неподготовленных людей все это довольно опасно", - считает врач.
Он отметил, что сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией и возможностью распространения штамма "омикрон" возникает и дополнительный серьезный риск. "Высочайшая заразность нового штамма делает заражение даже на открытом воздухе весьма вероятным. А вместе с серьезным переохлаждением это может вылиться в тяжелое заболевание с непредсказуемым исходом", - напомнил Александр Муравец.
Есть и абсолютные противопоказания для купания в проруби:
— Любые болезни мочеполовой сферы, особенно почек
— Болезни опорно-двигательного аппарата
— Даже незначительные заболевания лёгких и бронхов
— Любые лихорадочные состояния
— Любые недомогания
— Кожные заболевания
— Купание в проруби недопустимо для детей и беременных женщин.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.