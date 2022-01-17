Александр Муравец: "Зимние купания могут быть опасны для здоровья"

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Владимирович Муравец дал несколько рекомендаций жителям региона в преддверии крещенских купаний в проруби.

"Первый момент, который необходимо обозначить — купание в проруби не стоит рассматривать как закаливание. Закаливание подразумевает постепенность, непрерывность, общедоступность. Ледяное купание раз в году не соответствует этому ни по одному пункту. Для неподготовленных людей все это довольно опасно", - считает врач.

Он отметил, что сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией и возможностью распространения штамма "омикрон" возникает и дополнительный серьезный риск. "Высочайшая заразность нового штамма делает заражение даже на открытом воздухе весьма вероятным. А вместе с серьезным переохлаждением это может вылиться в тяжелое заболевание с непредсказуемым исходом", - напомнил Александр Муравец.

Есть и абсолютные противопоказания для купания в проруби:

— Любые болезни мочеполовой сферы, особенно почек

— Болезни опорно-двигательного аппарата

— Даже незначительные заболевания лёгких и бронхов

— Любые лихорадочные состояния

— Любые недомогания

— Кожные заболевания

— Купание в проруби недопустимо для детей и беременных женщин.