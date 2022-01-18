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Здравоохранение Общество

За новогодние праздники в Самаре выросло число антимасочников

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 10 по 16 января в Самаре составили 48 протоколов по итогам "масочных рейдов" в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

В администрации Самары напомнили, что во всех видах городского пассажирского транспорта по-прежнему проходят ежедневные проверки "в режиме усиления".

"Первая рабочая неделя показала, что нарушения имеются. В минувшую неделю было оформлено и направлено для судебного рассмотрения 48 протоколов. Всего же с осени 2020 года, когда к рейдам подключились полицейские, судебные канцелярии пополнились 1038 административными материалами по фактам несоблюдения масочного режима в городском пассажирском транспорте", — констатировал замруководителя самарского департамента транспорта Юрий Тапилин.

Как отметил замдиректора МП "Самарский метрополитен" Олег Яхин, в метро каждые два часа проводится дезинфекция станций. Кроме того, все станции оборудованы рециркуляторами для ультрафиолетового обеззараживания воздуха. Также сотрудники метрополитена контролируют начилие средств индивидуальной защиты у пассажиров. По словам Яхина, с начала 2022 г. из-за отсутствия масок в зону посадки не были допущены 439 пассажиров.

В поле зрения контрольных групп — и наземный общественный транспорт. За день комиссионно проверяют несколько десятков маршрутов, пролегающих во всех районах города.

"За праздничные и выходные дни пассажиры расслабились, и мы вновь отмечаем рост количества антимасочников. Поэтому профилактическая работа не останавливается, — рассказала представитель ООО "Самара Авто Газ" Анна Замыцкая. — За кондукторской и водительской дисциплиной следим точно так же, как за пассажирской, потому что штраф, предусмотренный для юрлица, во много раз больше, нежели для физлица".

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