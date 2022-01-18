За новогодние праздники в Самаре выросло число антимасочников

С 10 по 16 января в Самаре составили 48 протоколов по итогам "масочных рейдов" в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
В администрации Самары напомнили, что во всех видах городского пассажирского транспорта по-прежнему проходят ежедневные проверки "в режиме усиления".
"Первая рабочая неделя показала, что нарушения имеются. В минувшую неделю было оформлено и направлено для судебного рассмотрения 48 протоколов. Всего же с осени 2020 года, когда к рейдам подключились полицейские, судебные канцелярии пополнились 1038 административными материалами по фактам несоблюдения масочного режима в городском пассажирском транспорте", — констатировал замруководителя самарского департамента транспорта Юрий Тапилин.
Как отметил замдиректора МП "Самарский метрополитен" Олег Яхин, в метро каждые два часа проводится дезинфекция станций. Кроме того, все станции оборудованы рециркуляторами для ультрафиолетового обеззараживания воздуха. Также сотрудники метрополитена контролируют начилие средств индивидуальной защиты у пассажиров. По словам Яхина, с начала 2022 г. из-за отсутствия масок в зону посадки не были допущены 439 пассажиров.
В поле зрения контрольных групп — и наземный общественный транспорт. За день комиссионно проверяют несколько десятков маршрутов, пролегающих во всех районах города.
"За праздничные и выходные дни пассажиры расслабились, и мы вновь отмечаем рост количества антимасочников. Поэтому профилактическая работа не останавливается, — рассказала представитель ООО "Самара Авто Газ" Анна Замыцкая. — За кондукторской и водительской дисциплиной следим точно так же, как за пассажирской, потому что штраф, предусмотренный для юрлица, во много раз больше, нежели для физлица".
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.