БК "Самара" проиграл "Иркуту" - 83:90

Начав матч с "+16", самарцы позволили "Иркуту" себя нагнать — а в овертайме уступили, 83:90.

Три трехочковых от Владимира Пичкурова позволили "Самаре" уже к середине стартового периода получить двузначный задел — 13:2. А стоило хозяевам чуть подсократить отставание — включился Александр Варнаков, чьи попадания со средней вернули нашей команде комфортное преимущество: 21:9 к концу четверти.

Не сбавляя ход, самарцы быстро довели разницу до "+16": 30:14 после трехи от Артема Чеваренкова. Но в середине второй десятиминутки "Иркут" вновь активизировался, подобрался на рубеж в 10 очков, а на большой перерыв команды и вовсе ушли при "скромных" для гостей "+9" — 38:29.

На протяжении третьей четверти разница в счете колебалась от 8 до 12 очков. Самарцы усилиями Александра Варнакова, Максима Шелекето и разыгравшегося Артемса Бутянковса вроде бы держали хозяев на почтительном расстоянии — и все же к заключительному периоду табло обещало интригу: 59:52.

За четыре минуты до финальной сирены "Иркут" свел разницу к минимуму — 60:59. Артем Чеваренков и Максим Шелекето, казалось, вернули нашей команде инициативу, но хозяев уже было не остановить. За 27 секунд до конца основного времени опытнейший Алексей Вздыхалкин дальним попаданием сравнял счет — 69:69. У самарцев была полноценная атака, чтобы избежать овертайма. Не удалось.

В овертайме гости еще раз повели (72:71) — но инициативу уже прочно удерживали иркутяне.