СМИ: Сергей Пиняев не против перехода в "Локомотив"

17-летний нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев не против перейти в "Локомотив", если ему поступит официальное предложение о трансфере, пишет bookmaker-ratings.ru.
Ранее СМИ сообщали, что "Локомотив" планирует приобрети трех игроков самарской команды.
В нынешнем сезоне Пиняев появлялся на поле в составе "Крыльев Советов" в 19 матчах. На свой счет 17-летний нападающий записал три забитых мяча.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?