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Футбол Спорт

Главный тренер "Крыльев" пока не в курсе о покупке трех футболистов "Локомотивом"

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В СМИ появилась информация, что "Локомотив" нацелился на трех игроков "Крыльев Советов" - нападающего Сергея Пиняева, форварда Владислава Сарвели и левого защитника Юрия Горшкова.

Как прокомментировал главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин "Волжской защепке", "надеюсь, что это дезинформация, по крайней мере до меня подобные слухи даже не доходили".

Напомним, что ранее появилась информация о переходе Пиняева в "Зенит". Генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев заявил, что это слух.

 

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