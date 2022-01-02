Гендиректор "Зенита" заявил, что переход Пиняева - слух

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что информация о возможном переходе в петербургский клуб футболиста самарских "Крыльев Советов" Сергея Пиняева является слухом, пишет РИА Новости.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" и "Локомотив" ведут переговоры о покупке нападающего "Крыльев Советов".
"Информация про Пиняева — очередной слух", — заявил Медведев.
Контракт футболиста с "Крыльями" действует до лета 2024 года.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?