Гендиректор "Зенита" заявил, что переход Пиняева - слух

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что информация о возможном переходе в петербургский клуб футболиста самарских "Крыльев Советов" Сергея Пиняева является слухом, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" и "Локомотив" ведут переговоры о покупке нападающего "Крыльев Советов".

"Информация про Пиняева — очередной слух", — заявил Медведев.

Контракт футболиста с "Крыльями" действует до лета 2024 года.