Зенит" и "Локомотив" хотят приобрести Сергея Пиняева у "Крыльев Советов"

По информации "РБ Спорт", "Зенит" и "Локомотив" ведут переговоры о покупке нападающего "Крыльев Советов" Сергея Пиняева.

Напомним, накануне 17-летний форвард впервые забил гол в РПЛ, выйдя на поле на 79-й минуте заключительного матча года с казанским "Рубином". Эта игра стала для нападающего 17-й в премьер-лиге, но он еще ни разу не появлялся в стартовом составе.

Контракт футболиста с "Крыльями" действует до лета 2024 года.

По данным "РБ Спорт", за три недели до открытия зимнего трансферного окна "Зенит" и "Локомотив" начали переговоры с "Крыльями Советов" о покупке Пиняева. При этом в контракте игрока прописана сумма отступных в размере 200 млн рублей (около 2,4 млн евро).

Пиняев — воспитанник "Чертаново". Он стал известен несколько лет назад, регулярно забивая голы за юношеские команды, а также тем, что три года подряд ездил по приглашению на стажировку в английский "Манчестер Юнайтед". В "Крылья Советов" форвард перешел в июле 2021 года.