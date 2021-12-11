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Футбол Спорт

"Крылья Советов" победили "Рубин" в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 11 декабря, в заключительном матче в этом году в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали казанский "Рубин".

Фото: kc-camapa.ru

Во втором тайме, на 62-й минуте встречи после передачи Романа Ежова Иван Сергеев в касание отправил мяч в ворота гостей, сообщает официальный сайт клуба.

На 85-й минуте встречи в быстрой атаке Иван Сергеев сделал отличную передачу, и семнадцатилетний Сергей Пиняев, отправив в касание мяч в сетку ворот "Рубина", открыл свой бомбардирский счет в РПЛ — 2:0.

Для Ивана Ломаева, сыгравшего все 18 матчей без замен, этот матч стал седьмым "сухим" в сезоне. Иван Сергеев забил свой 6 гол в сезоне и догнал по этому показателю Владислава Сарвели.

Эта игра стала для "Крыльев" последней в 2021 году. Самарская команда уходит на перерыв в чемпионате с 27 очками. В 19-м туре Тинькофф РПЛ, запланированном на 25–28 февраля, "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Ростовом".

Отметим, что перед началом матча губернатор Самарской области Дмитрий Азаров торжественно вручил ключи от двух автобусов Академии "Крылья Советов".

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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