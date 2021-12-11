"Крылья Советов" победили "Рубин" в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ

В субботу, 11 декабря, в заключительном матче в этом году в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали казанский "Рубин".

Во втором тайме, на 62-й минуте встречи после передачи Романа Ежова Иван Сергеев в касание отправил мяч в ворота гостей, сообщает официальный сайт клуба.

На 85-й минуте встречи в быстрой атаке Иван Сергеев сделал отличную передачу, и семнадцатилетний Сергей Пиняев, отправив в касание мяч в сетку ворот "Рубина", открыл свой бомбардирский счет в РПЛ — 2:0.

Для Ивана Ломаева, сыгравшего все 18 матчей без замен, этот матч стал седьмым "сухим" в сезоне. Иван Сергеев забил свой 6 гол в сезоне и догнал по этому показателю Владислава Сарвели.

Эта игра стала для "Крыльев" последней в 2021 году. Самарская команда уходит на перерыв в чемпионате с 27 очками. В 19-м туре Тинькофф РПЛ, запланированном на 25–28 февраля, "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Ростовом".

Отметим, что перед началом матча губернатор Самарской области Дмитрий Азаров торжественно вручил ключи от двух автобусов Академии "Крылья Советов".