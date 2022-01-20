Изменилось расписание переправы по маршруту Самара-Рождествено

В связи с увеличением светового дня со среды, 19 января, изменено расписание переправы на СВП по маршруту Самара-Рождествено, сообщает "Самарское речное пассажирское предприятие".

Переправа на судах на воздушной подушке из Самары будет начинаться в 05:45 (с заходом на Проран в 10:00 и 15:00) и завершаться в 20:00. Из Рождествео в Самару последнее судно будет уходить в 20:15.

"Отправление СВП будет осуществляться по мере наполнения судна пассажирами", — уточняет перевозчик.